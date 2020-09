Weissach - Ein Einbrecher hat am Samstagnacht gegen 1 Uhr versucht, sich Zugang zu einer Wohnung in der Straße „Oberer Ettlesberg“ in Flacht zu verschaffen. Der unbekannte hebelte ein Fenster auf. Eine Nachbarin wurde durch die Geräusche geweckt. Als die Frau lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter. Offenbar wurde die Wohnung nicht betreten und auch nichts entwendet. Allerdings hinterließ der Täter einen Sachschaden von etwa 700 Euro. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Täter geben können, melden sich beim Polizeirevier Leonberg (Telefon 0 71 52 / 60 50).