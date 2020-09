Weissach - Bislang unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, einen schwarzen Mercedes C 300 von der Schauwiese eines Autohauses „Im Gaiern“ in Flacht gestohlen. Der Wert des Gebrauchtwagen liegt bei rund 35 000 Euro. Auf welche Art und Weise das Auto gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Leonberger Polizeirevier (Telefon 0 71 52 / 60 50) zu melden.