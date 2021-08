Es ist nicht der erste Fall dieser Art. In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter in einer Tiefgarage in der Nelkenstraße in Malmsheim einen Porsche Cayenne auf Pflastersteinen aufgebockt und alle vier Räder abgeschraubt. Bei den gestohlenen Rädern handelt sich um einen 22-Zoll-Radsatz „RS Spyder Design“, der einen Wert von über 13 000 Euro hat. Vor knapp zwei Wochen hatten Diebe einen Porsche in einer Tiefgarage in der August-Lämmle-Straße in Leonberg aufgebockt und einen Radsatz im Wert von 6000 Euro gestohlen.