Rutesheim - Ein 88 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall am 1. Dezember in Rutesheim an den Folgen gestorben. Der Senior hatte damals um kurz nach 17 Uhr mit seinem Rollator die Bahnhofsstraße überquert. Er war dabei von einem 70-Jährigen in einem Skoda erfasst worden. Der 88-Jährige ist nun am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlegen.