Rutesheim - Ein 88 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstag in Rutesheim von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der dunkel gekleidete Mann gegen 17 Uhr mit seinem Rollator die Bahnhofstraße überqueren. Dabei achtete er mutmaßlich nicht auf den Verkehr. Ein 70 Jahre alter Skoda-Fahrer, der die Bahnhofstraße aus Richtung Heuweg kommend befuhr, übersah den Fußgänger vermutlich und es kam zum Unfall. Der 88-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 2100 Euro geschätzt.