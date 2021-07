Podiumsdiskussion in Rutesheim Schüler fragen Bundestagskandidaten

Rutesheim - So, wie man es sich vorstellt, läuft es nie, aber es war okay.“ Zufrieden bilanziert Luka Ralf Schrödter eine große Podiumsdiskussion, die er zusammen mit seinem Mitschüler Mika Enderich moderiert hat und die es so an anderen Schulen im Landkreis wohl nicht geben wird. Laut dem Schulleiter Jürgen Schwarz ist diese schulinterne Veranstaltung an einem Gymnasium im Landkreis Böblingen einmalig gewesen.