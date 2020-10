Von 147 CDU-Mitgliedern wählten am Freitagabend in der Kongresshalle 93,2 Prozent Marc Biadacz zum CDU-Kandidaten, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Der 41-jährige Sozialwissenschaftler präsentierte sich in seiner Rede als Wirtschaftspolitiker. „Ich will auch irgendwann emissionsfrei fahren“, erklärte er. „Aber wir brauchen noch die Verbrenner der neuesten Generation, um den Autofirmen Zeit und Kraft zu geben.“ Dafür werde er sich in Berlin einsetzen, „weil daran die Arbeitsplätze im Kreis Böblingen hängen“. Deutschland sei in der aktuellen Krise deshalb so stark, weil die CDU in der Vergangenheit die „schwarze Null“ durchgesetzt hatte. „Die Grünen, die Roten und die Ganz-Roten hatten immer wieder gesagt: Das brauchen wir nicht“, sagte er. Spätestens in drei oder vier Jahren werde man wieder „sparen wie die schwäbische Hausfrau“. Aber so lange werde der Bund in der Corona-Krise helfen.