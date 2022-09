Offene Archive Was der Gründer des YMCA in Leonberg verloren hat

Erst 250 Jahre später findet der Adelsbrief seinen Weg zurück nach Deutschland und liegt nun in einer eisernen Schatulle präsentiert am Eingang der Stiftung. Übrigens war besagter Geldschuldner Friedrich Schlümbach Gründer der Jugendorganisation YMCA in Amerika. Der neueste Zugang ist der Luisenring aus dem Jahr 1809, ein Geschenk von Königin Luise von Preußen an einen Zeller-Vorfahren für wertvolle Verdienste im Schulwesen.

Aber auch das Stadtarchiv öffnet am Wochenende seine Pforten für Besucher. Stille herrscht in dem kleinen, abgedunkelten Raum im Stadtarchiv Leonberg. Plötzlich ruckeln Bildaufnahmen aus längst vergessenen Tagen über die Leinwand. Leonberg im Jahr 1971. Farbenfroh und mit viel Liebe zum Detail gedreht. „25 500 Einwohner zählte Leonberg damals. Die Teilorte waren noch selbstständig, nur Eltingen war seit 1938 eingemeindet“, informiert Bernadette Gramm, die Leiterin des Stadtarchivs.

600 Jahre Stadtgeschichte werden lebendig

Kurz zuvor hat sie die Besucher ins Herzstück des Archivs im Obergeschoss geführt und einige Schätze gezeigt. „Das Archiv ist eine Pflichtaufgabe jeder Stadt“, erklärt Gramm, und hält wenig später ein Pergament aus dem Jahr 1410 in den Händen. Es ist die Schenkungsurkunde einer Leonberger Bürgerin, die ihren Enkeln 70 Pfund Heller geschenkt hat. „Eine Menge Geld, denn für diesen Betrag hätte sie zur damaligen Zeit auch 1400 Hühner kaufen können.“

Dank des Archivs wird mehr als 600 Jahre alte Geschichte lebendig. Bei den sogenannten Kaufbüchern aus den Jahren 1556 bis 1899 wurden Haus- und Ackerkäufe festgehalten. Zur Hausforschung sind diese Bücher jedoch nicht wirklich geeignet. „Da stand drin, dass sich das Haus in der Schlossgasse neben dem Haus vom Jakob Müller und Georg Mauch befindet.“ Die Besucher lachen. Erst später, als die Kaufbücher vom Grundbuch abgelöst wurden, kamen Hausnummern auf.

Die gebunden Ausgaben der Leonberger Zeitung aus dem Jahr 1938 stoßen ebenso auf reges Interesse wie die Fotomappe der ehemaligen Maschinenfabrik Stohrer. „Jetzt raucht ein Schlot auch in Leonberg“, zitiert Gramm eine Zeitungsüberschrift. Viel hat Gramm zu erzählen. So wurden während einer Baumaßnahme Knochen bei der Stadtkirche entdeckt, was die Archivarin auf den Plan rief. Kurze Zeit später erhielt sie ein Päckchen und öffnete es. „Und dann lag da ein Schädel drin.“ Der Absender hatte in jugendlichem Leichtsinn den Schädel bei Renovierungsarbeiten 1963 mitgenommen.