OB-Jahrestag in Leonberg Als Martin Georg Cohn noch Kaufmann hieß

Zander vergab „Note 6“

Aber noch etwas hat sich seit der Amtseinführung geändert. „Wir lassen Sie nicht im Regen stehen“, hatte damals Elke Staubach dem neuen Rathauschef versprochen. Die Christdemokratin gab diese Zusage in ihrer Funktion als Vorsitzende der größten Ratsfraktion ab. Seit der Kommunalwahl vor anderthalb Jahren ist die CDU nur noch drittstärkste Kraft in Leonberg. Und was noch schwerer wiegt: Die Zeiten, in denen man sich nicht im Regen stehen lässt, sind zumindest in Teilen vorbei. Das Verhältnis zwischen Oberbürgermeister und Union ist oft angespannt.