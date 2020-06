„Night of Lights“ im Altkreis Die Nacht der roten Lichter

Party, Kino, Konzerte – etwas fehlt

„Wir wohnen in der Nähe, haben aber nicht gewusst, dass es stattfindet“, sagt Anja Wirkner, die mit ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter den Klängen gefolgt ist. „So etwas könnte es jeden Abend geben“, meint sie. Die Musik sei sehr angenehm, nicht vergleichbar mit Party-Techno. „So etwas wie heute würde mich als Anwohner nicht stören.“

Hin und wieder mal ins Kino oder auf eine private Feier zu gehen, vermisse sie schon. „Wir waren im Mai auf eine Hochzeit eingeladen, die ist ausgefallen. Das war sehr traurig fürs Brautpaar“, erzählt die Rutesheimerin.

Die Aktion zieht an

Auch zum Rutesheimer Wasserturm auf der Steige zieht es viele. Aufgrund seiner Größe ist er weithin sichtbar – an diesem Abend gleicht er einem riesigen roten erhobenen Zeigefinger. Mitten im Wohngebiet herrscht auch hier um 23 Uhr noch viel Betrieb. In Heimsheim dagegen ist der große Andrang vorbei. Nur einige Hobbyfotografen nutzen das freie Sichtfeld auf Schlegerkasten und Schloss, um das perfekte Foto zu schießen. „Wir haben etwa 99 Strahler aufgestellt“, sagt Lasse Aldinger. Full Range Events, die Firma seines Bruders Lars, stemmt die Aktion in Heimsheim.

Auch eine Gruppe junger Leute hat sich versammelt. „Man merkt schon, dass etwas fehlt. Man fühlt sich schon eingeschränkt“, sagt Louis Lautenschlager. Ein guter Freund arbeite als Veranstaltungstechniker, daher wisse er um die derzeitigen Probleme der Branche. Den jungen Leuten fehlen vor allem Feiern mit Freunden und kleinere Partys. Das Coronavirus macht ihnen dabei keine Sorgen. „Ich hätte kein Problem damit, mich mit Leuten da zu treffen oder auf ein Konzert zu gehen“, sagt Lautenschlager. „Aber geschlossene Räume müssen nicht unbedingt sein“, fügt Julian Steiner hinzu.

Nur private Aktionen in Leonberg

In Leonberg hat die Stadtverwaltung nicht erlaubt, dass städtische Gebäude für die „Night of Lights“ angeleuchtet werden. Lokale Eventfirmen wie „Sound & Light“ im Ramtel oder „Music & Light Design“ im Hertich haben deshalb ihre Firmengebäude in rotes Licht gehüllt. Bei MLD war die 40-köpfige Belegschaft das erste Mal seit drei Monaten wieder versammelt. „Wir brennen für das, was wir tun. Zu tun gibt es unterdessen aber fast nichts“, sagt Geschäftsführer Simon Müller.