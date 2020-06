Wegen Corona Ein rotes Leuchten als Hilferuf

„Es wird viele Insolvenzen in unserer Branche geben“

Den Engelbergturm hätte auch Karl-Heinz Jagusch von Sound & Licht Veranstaltungstechnik aus Leonberg gern in rotes Licht gehüllt. Doch er erhielt die gleiche Antwort der Stadtverwaltung. So wird in dieser Nacht nur das Firmengebäude in der Ulmer Straße in Rotlicht getaucht, das Unternehmen unterstützt aber weitere Aktionen etwa am Theaterhaus Stuttgart oder beim Calwer Klostersommer. „Mit der Aktion wollen wir auch sagen: Guckt her, es ist nicht nur die Lufthansa. Mit dem Verbot der Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie wird es viele Insolvenzen in unserer Branche geben“, sagt der Geschäftsführer.

Schon jetzt erhalte er Anfragen, ob er Aufträge für das nächste Jahr überhaupt noch bedienen könne. Seine zehn Mitarbeiter hat er bislang noch nicht in Kurzarbeit geschickt. „Wir bauen gerade Urlaub ab.“ Doch die etwa 280 Selbstständigen, mit denen Sound & Light zusammenarbeitet, sind derzeit nicht nur ohne Job, sondern auch ohne Aufgabe. Viele stünden nicht nur vor dem finanziellen Ruin. Für Menschen, die ständig unterwegs und für Veranstaltungen pausenlos im Einsatz sind, ist der plötzliche Stillstand auch eine psychische Belastung.

„Von 100 auf Null“

In den Finanzhilfen, die Bund und Land den Unternehmen zur Verfügung stellen, sieht die „Initiative der Veranstaltungswirtschaft“ kein probates Mittel, da sie im Wesentlichen aus Kreditangeboten bestünden. „Ich bin 58 Jahre alt, ich kann keinen Kredit mehr gebrauchen“, meint Karl-Heinz Jagusch. Einige seiner größten Aufträge sind bislang lediglich ins nächste Jahr verschoben, etwa die Festivaltour der „Red Hot Chili Peppers“. Auch die Europatournee von „Metallica“ wurde in Leonberg mitgeplant. Dazu bestückt Jagusch die Stuttgarter Musicalbühnen und betreut Messeauftritte von Daimler. Im Moment backt die Firma aber vergleichsweise kleine Brötchen und stattet in vier Orten die Gemeinderatssitzungen mit Technik aus, die wegen Corona in größeren Hallen stattfinden.

Ein paar mehr Aufträge hat mittlerweile Full Range Events aus Heimsheim. Autokino in Kirchheim/Teck etwa. Aber auch die ein oder andere Hochzeit findet doch statt. „Von jetzt auf gleich ging es von 100 auf Null“, beschreibt Lukas Aldinger, einer der zwei Geschäftsführer, die Situation Mitte März. Doch auch wenn jetzt wieder kleinere Aufträge eintrudeln. „Der Aufwand ist oft zu hoch, als dass es sich finanziell lohnt“, sagt Aldinger. „Ob da nun 50 Leute bei einem Konzert sind oder 5000 macht einen erheblichen Unterschied.“ Er und Co-Geschäftsführer Matthias Weis beleuchten in Kooperation mit Niessner Eventtechnik heute Abend den Schleglerkasten und das Rathaus in Heimsheim. Weis und Aldinger können in dieser schwierigen Zeit auf andere Tätigkeiten zurückgreifen. „Aber unsere Firma könnte am Ende draufgehen“, sagt Aldinger. In der Branche gebe es viele Selbstständige, die keinen Anspruch die Soforthilfen der Regierung haben.

Ob das Geschäft im nächsten Jahr wieder anzieht, bleibt fraglich. Die Verluste werde man nicht ausgleichen können. Viele Veranstalter berichten bereits von ersten Preiskämpfen.

Erst Lockerungen könnte es für den Herbst geben. Doch die müssten jetzt schon bekannt sein, damit man ordentlich planen könne, sagt die Eventplanerin Stefanie Kutz-Getrost. „Wir halten die Richtlinien ja ein. Nur brauchen wir dafür endlich Richtlinien!“