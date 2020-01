„Enorm schätzenswert“

„Ich bin begeistert“, sagt sie am Beginn ihrer Festrede und erwähnt das Armuts­gelübde, das ihr zuvor der langjährige Klö­sterle-Fördervereinsvorsitzende Manfred Bürkle erläutert hatte. „Ob ihrer Sparsamkeit passen natürlich die Kapuziner gut nach Baden-Württemberg“, findet die Ministerin. Enorm schätzenswert sei es, was hier durch großes bürgerschaft­liches Engagement geschaffen worden ist – und noch geschaffen werde. Der Ministerin wurde auch erzählt, dass die Stadt den restlichen Teil des Klösterles erworben hatte und noch sanieren will. „Ich freue mich schon auf den Förderantrag dazu“, kündigt Nicole Hoffmeister-Kraut an.