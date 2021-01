Neue Anzüge für Leonberger Feuerwehr Gut gerüstet für den Einsatz auf dünnem Eis

Die eingebrochene Person ist natürlich nur eine Übungspuppe. Der Retter aber echt. Und so kämpft sich Florian Unger dann vom anderen Beckenrand gut 45 Meter auf dem Bauch robbend über das brechende Eis. Und zieht dabei eine Schleifkorbtrage mit sich. Beide sind jeweils an langen Seilen gesichert, die auf dem Wasser schwimmen und nicht untergehen. Sobald Unger an der Übungspuppe angekommen ist, sichert er sie am Arm. Dann zieht er sie aus dem Wasser in die Trage. Die Kameraden helfen , die beiden am Seil wieder zurück an Land zu ziehen.