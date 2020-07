Neubaugebiet in Weil der Stadt Der Häugern soll klimaneutral werden

Es ist nicht nur umweltfreundlich, es rechnet sich auch

Das hat die Weiler Stadtverwaltung vor. „Wir haben damit die Chance, dieses Quartier so aufzustellen, dass wir dort Klimaneutralität erreichen“, erklärt der Beigeordnete Jürgen Katz. Das Gutachten von RBS-Wave zeigt, dass das nicht nur umweltfreundlich ist, sondern sich auch rechnet – und möglicherweise die Stadtkasse etwas füllt. „Dafür sollte man auch das Wort Anschlusszwang in den Mund nehmen“, sagt der Bürgermeister Thilo Schreiber und meint, dass die Käufer der Grundstücke im Häugern möglicherweise verpflichtet werden, sich dem zentralen Heiz-System anzuschließen. Über die Stadtwerke, die der Gemeinderat noch in diesem Herbst gründen will, könnte die Stadt wirtschaftlich profitieren.