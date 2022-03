Neubau in Leonberg Ein Jugendgästehaus für 32 Millionen

Hilfe für heimat- und arbeitslose Jugendliche

Anfang der 1970er Jahre wurde es vom Träger, dem Internationalen Bund (IB), gebaut. Dieser wiederum wurde 1949 in Tübingen gegründet. Unmittelbar nach Kriegsende schwoll der Flüchtlingsstrom Richtung Westen an. Darunter waren Tausende eltern-, heimat- und arbeitsloser Jugendliche, die sich ohne Wurzeln, ohne Hoffnung und Perspektive treiben ließen, auf der Straße oder in Auffanglagern lebten. Diese jungen Menschen wollte der Internationale Bund auffangen, unterstützen und ihnen den Zugang zur Arbeitswelt ermöglichen.