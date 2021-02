Die freundlichen Worte retten Walter freilich nicht vor der närrischen Anklage an diesem Sonntag. Der Narrensprung findet zwar nicht im großen Stil statt. Doch die AHA-Strategen haben einen Rathaussturm in Klein geplant. Spielzeugmännchen schwingen den Rammbock so lange, bis das Rathaus-Tor krachend nachgibt.