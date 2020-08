Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt Christian Walter ist der neue Rathauschef

Hoch war die Zahl der Stimmen unter „Sonstiges“. 4,1 Prozent machte das am Endergebnis aus. Das lag vor allem an einem Namen: Jürgen Katz. 266 Weil der Städter (3,7 Prozent) schrieben ihn auf den Wahlzettel. Groß ist der Wunsch auch bei den Gemeinderäten und weiteren Akteuren, dass Katz künftig, trotz seiner Niederlage, als Beigeordneter in der Stadt bleibt. Er selbst hatte das bislang offen gelassen und von den Gesprächen mit dem neuen Bürgermeister abhängig gemacht. „Sie und Herr Katz – das wäre das ideale Tandem“, sagt der Böblinger Landrat Roland Bernhard in seiner Gratulation an Christian Walter. Als Geschenk hat der Landrat deshalb ein Glas Honig mitgebracht. „Das verspeisen Sie bei Gelegenheit mit dem Beigeordneten“, lautet die allererste Dienstanweisung an den neuen Bürgermeister. „Wenn Herr Katz bliebe, würde mich das saumäßig freuen.“