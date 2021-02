Narrenbaum in Malmsheim „Wir sind noch da“, lautet die Botschaft

Renningen - „Wir tragen alle Fasnet im Herzen.“ Damit spricht Monika Zeiner, Vorsitzende von Guggenmusik Sotanos, für alle Renninger Fasnetsvereine, die sich für eine spontane Aktion zusammengetan haben, um den Renningern und Malmsheimern zu zeigen: „Wir sind noch da.“ Am Schmotzigen Donnerstag haben sie vor dem Malms­heimer Rathaus – in Renningen war das wegen der Baustelle an der Hauptstraße nicht möglich – einen Narrenbaum aufgestellt. Er soll als Stammbaum die Herkunft und die Stärke der Narren symbolisieren.