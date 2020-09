Nahverkehrs-Projekt Streit um den Hesse-Bahn-Spatenstich

Ostelsheim - An Prominenz hat es dem Spatenstich des Hesse-Bahn-Tunnels zwischen Ostelsheim (Kreis Calw) und Weil der Stadt am vergangenen Montag nicht gemangelt. Der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) war da, die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia Felder (CDU) und Hans-Joachim Fuchtel (CDU), der Staatssekretär im Bundesagrarministerium, hier in seiner Eigenschaft als Calwer Abgeordneter.