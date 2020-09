Nahverkehr Auch die Hesse-Bahn soll mit Batterie fahren

16,5 Millionen Euro kostet der Tunnel

Die alten Gleise der historischen Schwarzwaldbahn sind in dem Bereich schon weggeräumt. Nächster Schritt ist der Bau der Baustellenstraßen und der Baubüros. „Im Frühjahr 2021 beginnen wir dann mit dem Vortrieb des Tunnels von Calw aus in Richtung Weil der Stadt“, kündigt Torsten Steckemetz an. Der Geschäftsführer der Tunnelbau-Firma Feldhaus aus Schmallenberg (NRW), erklärt das 16,5 Millionen Euro teure Projekt. Nach der „neue österreichische Tunnelbaumethode“ werde man vorgehen. Mineure sprengen den Muschelkalk, sichern den Hohlraum dann mit Spritzbeton und befördern den Erdaushub nach draußen. 36 000 Kubikmeter Erde und Gestein bleiben am Ende zur Entsorgung übrig. Von Herbst 2021 an wird dann die Tunnel-Innenschale betoniert und parallel werden die beiden Tunnelportale gebaut. Zwei Jahre, bis 2022, dauern die Bauarbeiten insgesamt.