Im Gespräch mit dem Minister

Der Landtagsabgeordnete kündigt an, sich für den Metropol-Express einzusetzen. „Ich bin dazu im Gespräch mit Winfried Hermann“, berichtet Bernd Murschel mit Blick auf den Verkehrsminister, seinen Parteifreund. Die Anbindung sei auch Thema bei den Gesprächen zur Gäubahn. Stand heute sollen die Züge aus Richtung Zürich während der Bauzeit von Stuttgart 21 schon in Vaihingen enden, was auf heftigen Widerstand der Anrainerkommunen zwischen Böblingen und Singen stößt. Auch Bernd Murschel als für Herrenberg zuständiger Abgeordneter engagiert sich in diesen Gesprächen – und will dabei nun auch die Anbindung der Nordschwarzwaldstrecke ansprechen.