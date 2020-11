Nahverkehr Bürgerinitiative fordert Regio-Express nach Leonberg

Andere Politiker sind dagegen noch skeptischer. Natürlich wolle er, dass alle Teile des Kreisgebietes mit gleichwertigen Verbindungen erschlossen sind, erklärt Böblingens Landrat Roland Bernhard. „Für gleichwertige Verbindungen braucht man nicht zwingend identische Angebote.“ Die Hermann-Hesse-Bahn und die Express-S-Bahn seien zwei „große und wichtige Schritte für eine attraktive Anbindung an Stuttgart“.

Die Express-S-Bahn soll von Ende 2021 an fahren, ebenfalls Haltestellen auslassen und deshalb schneller sein als die S 6. Allerdings endet sie in Zuffenhausen, später in Feuerbach – auf jeden Fall nicht in Stuttgart, wo viele hinwollen. Der Böblinger Landrat findet es zwar richtig, die Option auf eine Anbindung an den neuen Tiefbahnhof offenzuhalten. „Ziel muss es bleiben, wie unter allen Beteiligten vereinbart, eine S-Bahn-Verlängerung bis nach Calw mit attraktiven Reisezeiten zu erreichen“, wiederholt Roland Bernhard seinen bisherigen Standpunkt.

Calw unterstützt die Initiative

Die Calwer wären Hauptgewinner eines direkten und umsteigefreien Regionalzugs nach Stuttgart. Aber auch der dortige Landrat Helmut Riegger (CDU) zeigt sich nicht so euphorisch wie die Baus-Mitglieder. „Ich bin froh darüber, dass die Bürgeraktion sich schon jetzt über die mittel- und langfristige Anbindung an den Tiefbahnhof in Stuttgart Gedanken macht“, sagt Riegger. Jetzt müsse man aber erst die Hesse-Bahn umsetzen und dann weiterdiskutieren. „Alle Konzepte sind im Rennen“, sagt der Landrat. Deshalb sei es wichtig, „keine noch besseren Lösungen zu verhindern“ und dafür Infrastrukturen, die in Stuttgart vorhanden oder notwendig sind, zu realisieren.

Im Landtag beobachtet die Leonberger Abgeordnete Sabine Kurtz (CDU) die Diskussion interessiert, ist aber erst einmal froh, dass die quälenden Diskussionen um die Hesse-Bahn gelöst sind. Wichtig sei aus ihrer Sicht, dass viele Orte gute Bahnverbindungen haben: „Mit der S-Bahn sehe ich dies am besten erfüllt.“ Aber auch Kurtz zeigt sich offen für künftige, andere Lösungen. Ebenso Weil der Stadts Bürgermeister. „Grundsätzlich ist eine attraktive Anbindung über die Schiene in beide Richtungen für Weil der Stadt sicher wünschenswert“, sagt Christian Walter.