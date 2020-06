Nahverkehr im Kreis Böblingen Eine Stadtbahn direkt nach Vaihingen?

Wo ein Bus durchkommt, kann auch eine Stadtbahn fahren

Die Bahn könnte vom Leonberger Bahnhof über die Stadtmitte, Stadtpark, Ramtelstraße zum Glemseck fahren und von dort durchs Mahdental Richtung Vaihingen – entweder parallel zur Landesstraße oder am Hang oberhalb des Mahdentals. „Überall wo ein Bus gut durchkommt, kann auch eine Stadtbahn fahren.“

So könnte die S6/S60 und damit die hoch belastete Stammstrecke in Stuttgart entlastet werden. An den Stationen Leonberg und Österfeld gebe es direkten Anschluss an die S-Bahn. Die Region Leonberg und die Fildern würden deutlich zusammenrücken. „Problematisch ist sicher der Abschnitt zwischen Büsnau und Leonberg durch eine lange Führung im Wald entweder am Hang oder entlang der Landesstraßen“, räumen Maurmaier und Knupfer ein. „Derartige Trassenlagen gibt es in Stuttgart jedoch auch. Grünbrücken und Tunnelabschnitte könnten hier helfen.“

Verkehrswende erfordert ein Umdenken

Der FDP-Fraktionschef im Leonberger Gemeinderat und der Eisenbahn-Freund denken zudem in die andere Richtung: Eine Bahn könnte vom Leonberger Bahnhof über Gebersheim, Rutesheim, Perouse und Flacht zum Porsche-Entwicklungszentrum fahren und von dort direkt nach Weissach.

„Das sind natürlich alles langfristige Überlegungen“, sagen Maurmaier und Knupfer. „Wenn wir aber eine Verkehrswende wollen, müssen wir in diese Richtung denken. Selbst wenn das S-Bahnnetz in fünf Jahren mit einem modernen Zugsicherungssystem ausgerüstet wird, ist es nur 20 Prozent leistungsfähiger als heute.“ Der Bedarf an weiteren Strecken sei also hoch.

Die beiden wünschen sich, dass für ihre Vorschläge eine Machbarkeitsstudie angefertigt wird, ähnlich der, die der Kreis gerade für die Verlängerung bestehender Linien in Auftrag gegeben hat. Sollte ein Bau beschlossen werden, dürfte es rund zehn Jahre dauern, bis die ersten Züge rollen.