Bürgerinitiative für die Schwarzwaldbahn Allein unter vielen Gegnern

In der Debatte geht es hoch her, sowohl Weil der Stadt, als auch Renningen hatten Klagen gegen die Bahn eingereicht, die sie inzwischen wieder zurückgezogen haben. Viele im Kreis Böblingen befürchten eine Störung des S-Bahn-Netzes, wenn die Hesse-Bahn in Weil der Stadt auf S-Bahn-Gleise einfährt, um weiter nach Renningen zu pendeln. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Grenze in den Köpfen zu beseitigen“, sagt der Renninger Hans-Peter Benzing, der in Leonberg als Notar arbeitet.