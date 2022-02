Naherholung in Ditzingen Bleibt der Platz an der Glems autofrei?

Ditzingen - Hat die Verwaltung von langer Hand geplant, den Platz an der Glems doch autofrei zu gestalten? Der Gemeinderat hatte bei der Abstimmung einst für den Durchgangsverkehr – und gegen die Verwaltung – votiert. Die hielt an ihrer Position fest, was ihr einige Räte in den vergangenen Monaten unterschwellig zum Vorwurf machten. Der Bürgermeister Ulrich Bahmer (CDU) nahm nun die Vorwürfe am Dienstag auf, als er im Ausschuss für Technik und Umwelt einen neuerlichen Vorstoß begründete.