Jürgen Katz zur Marktplatz-Sanierung „Kein Blech in unserer guten Stube“

Wie meinen Sie das?

Ich habe das selbst oft erlebt: Wenn der öffentliche Raum gut gestaltet ist, steigt die Investitionsbereitschaft bei den Eigentümern der dortigen Immobilien. Das hat uns auch ein Fachbüro bestätigt.

Was war das Ergebnis dieser Untersuchung?

Wir haben die Weil der Städter Altstadt von einem Fachbüro unter die Lupe nehmen lassen. Das Ergebnis war, dass es in der Altstadt derzeit eine mangelnde Investitionsbereitschaft, aber keine mangelnde Investitionsfähigkeit gibt. Deswegen sind wir zuversichtlich, dass von den Maßnahmen am Marktplatz ein positiver Impuls ausgehen wird.

Für dieses Einkaufserlebnis braucht es aber auch Cafés und Restaurants. Kann da die Stadt einwirken, dass so was kommt?

Ja, wir werden uns in der kommenden Zeit mit dem Thema Gastronomie und auch mit dem Hotel Krone Post intensiv beschäftigen.

Die Marktplatz-Pläne sind schon elf Jahre alt. Gab es jetzt nochmals Überlegungen, doch noch einen Parkplatz in den neuen Marktplatz zu integrieren?

Nein, ich stehe hinter den Plänen. Ich ­halte es für zwingend, dass wir die Autos weitgehend vom Marktplatz verbannen. Der Platz wird aber nicht völlig autofrei sein. Die Durchfahrt von der Pforzheimer in die Herrenberger Straße ist weiterhin möglich. Dort wird es auch sechs Kurzzeitparkplätze geben.

Wie lange darf man auf diesen Kurzzeitparkplätzen stehen?

Das steht noch nicht fest. ­Derzeit ist eine Stunde im ­Gespräch.

Einige Ladenbesitzer befürchten massive Umsatzeinbußen.

Ich selbst war vor etwa 20 Jahren als Landschaftsarchitekt bei einem ähnlichen Projekt in Rottenburg beteiligt. Auch dort haben wir den Marktplatz umgestaltet und vom Auto­verkehr befreit. Als es bei den Händlern die gleichen Befürchtungen wie jetzt in Weil der Stadt gab, haben wir damals versprochen, uns die Situation nach einem Jahr nochmals anzuschauen. Aber schon nach einem halben Jahr haben alle Ladenbesitzer gesagt: Lasst es bitte so, es ist besser als vorher. Dieses Verfahren könnte ich mir auch für Weil der Stadt vorstellen.

Die Weil der Städter Händler kritisieren auch, dass sie in die Planungen nicht ein­bezogen wurden.

Wir laden Ende Januar die Gewerbetreibenden und die Gastronomen ein.

Hätten diese Gespräche nicht erfolgen ­müssen, bevor der Gemeinderat die Pläne festzurrt?

Wir reden nicht erst seit gestern über die Marktplatz-Umgestaltung. Der Entwurf dafür ist elf Jahre alt. Und wir sind regelmäßig mit den Gewerbetreibenden und dem Gewerbeverein in Kontakt – nicht nur, wenn wir einen Marktplatz umgestalten. Wir werden während der eineinhalb Jahren Bauzeit auch ein aktives Baustellenmarketing machen: Die Botschaft soll sein: Meidet die Innenstadt nicht, sondern kommt zu uns – eben, weil gebaut wird. Das ist interessant, hier passiert was!

Betroffen sind auch Ärzte und Apotheker. Ein Arzt sagte uns: Wenn fußkranke Patienten nicht mehr mit dem Auto zu ihm fahren dürfen, könne er die Praxis nicht mehr betreiben.

Wir werden sicherstellen, dass wir für die Arztpraxen Lösungen finden.