Nach Schlachthof-Skandal Landratsamt entlässt Tierärzte

Dazu sagt Landrat Roland Bernhard: „Verfehlungen sind zwar menschlich, aber gerade im sensiblen Bereich des Tierschutzes dürfen Fehler nicht toleriert werden. Für einen glaubwürdigen Neustart des Schlachthofes brauchen wir Kontrollpersonal, das unbefangen ist. Wir werden uns daher von unserem tierärztlichen Personal am Schlachthof Gärtringen einvernehmlich trennen.“

Neustart mit neuem Konzept und neuem Personal

Währenddessen arbeite man mit der Schlachthof-Genossenschaft an einem Gesamtkonzept für einen Neustart. Noch in diesem Jahr will man ein bauliches Konzept vorlegen mit einem konkreten Umsetzungsplan. Auch beim Thema Regionalvermarktung der Fleischerzeugnisse ist man in Gesprächen mit Bauern und Metzgern, wie eine Neuausrichtung gelingen kann.

Eine Wiederinbetriebnahme soll mit einem tragbaren Konzept, das auch die amtlichen Kontrollpflichten aufseiten des Veterinäramtes beinhalte, geschehen. „Bei der Neuauswahl des Personals wird auf eine intensive Schulung geachtet“, betont das Landratsamt. Man habe zudem die Vorstellung, im Zusammenwirken mit dem Land das Personal kreisübergreifend rollierend einzusetzen.