Brutales Video aus Gärtringer Schlachthof Landratsamt droht mit Schließung

Hornauer nahm aber auch die beschuldigte Amtstierärztin in Schutz. „Mehrere Sequenzen kommen mehrfach vor, jeweils nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln gefilmt“, sagt der Veterinäramtsleiter. Dazu seien die Szenen abgeschnitten. „Immer genau da, wo man sehen kann, dass die Mitarbeiterin eingreift“, sagt er. Das habe er anhand von Handbewegungen erkannt. Die Mitarbeiter des Veterinäramtes überwachten in den Schlachthöfen das Betäuben und Töten der Tiere. „Es ist die Aufgabe der Mitarbeiter zu prüfen, ob die Betäubung tief genug ist“, erklärt Wilhelm Hornauer.

Schlachthof steht schon länger unter Beobachtung

Die Schweine würden mittels Elektroschock betäubt. Nach einer Starre trete häufig eine Phase mit starken Zuckungen auf. Die Tiere seien aber nach wie vor bewusstlos. „Die Bilder sehen fürchterlich aus. Mit Wissen kann man sie aber ein Stück weit erklären“, sagt der Veterinäramtsleiter. Er bezieht sich dabei aber nur einen Teil der Szenen. „Ich will nicht in die Schiene rutschen, dass ich das verteidigen würde. Das Fehlverhalten in anderen Sequenzen ist von uns nicht zu dulden“, sagt Hornauer.

Der Schlachthof in Gärtringen steht indes schon länger unter Beobachtung. „Uns ist bekannt, dass dort nicht alle tierschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden“, sagt Roland Bernhard. Dazu gehörten etwa bautechnische Mängel am Gebäude. „Es gibt ein ganzes Bündel an Anordnungen für den Schlachthof“, verdeutlicht der Landrat. Anfang des Jahres habe man zudem Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. „Wir prüfen, den Schlachthof stillzulegen“, sagt Roland Bernhard. „Es muss alles getan werden, damit das aufhört.“ Das Tierwohl stehe an erster Stelle. Man müsse aber auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten. Heikel daran: Die Soko Tierschutz hat Strafanzeige gestellt wegen Verstoßes gegen Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes. Die Anzeige richtet sich nicht nur gegen den Betreiber des Schlachthofs, sondern auch die Vertreter des Veterinäramts im Böblinger Landratsamt, die für dessen Überwachung zuständig sind.

Betreiber kritisiert zusammengeschnittene Szenen

Der Leiter des Gärtringer Schlachthofs, Wilhelm Dengler, sagte dem SWR, man werde den Vorwürfen nachgehen. Sollte sie stimme, sei das nicht akzeptabel. Er verwies aber auch darauf, dass die Bilder über einen längeren Zeitraum entstanden und „ganz bewusst“ zusammengeschnitten worden seien. „Und das gibt dann dieses verheerende Bild, das das in dem Video rüberkommt“, so Dengler laut SWR.