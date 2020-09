Missstände in Gärtringer Schlachthof Mehr Tierärzte und weniger Schlachtungen

Kreis Böblingen - Das Landratsamt in Böblingen hat nach dem Schock-Video aus dem Gärtringer Schlachthof erste Maßnahmen eingeleitet. So sollen dort künftig zwei Amtstierärzte an Schlachttage vor Ort sein. Einer davon soll permanent die Betäubung und den Zutrieb der Tiere überwachen. Auch sollen dann weniger Tiere geschlachtet werden, bei Schweinen etwa 60 statt 80 pro Stunde. Darüber hinaus will der Kreis externe Ermittler einsetzen, die die Vorfälle unabhängig von der Staatsanwaltschaft untersuchen.