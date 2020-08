Staatsanwalt ermittelt Tierquälerei im Schlachthof Gärtringen?

Die Tierschutzorganisation Soko Tierschutz hatte am Wochenende in den Sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem Tiere misshandelt werden. Es handele sich um Material, das aus zwölf Tagen im Juni und Juli dieses Jahres aufgenommen worden sei, schreibt die Organisation in einer Pressemitteilung vom Montag.