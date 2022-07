Medizinische Versorgung in der Region Ein Fall für die Controller

Wer in der Leonberger Innenstadt lebt oder arbeitet, hat mit ihm dauerhaft zu tun. Vier bis fünf mal am Tag startet er vom Krankenhaus, um oft schwer verletzte Menschen so schnell wie möglich zur Klinik zu bringen. Nicht nur die Mediziner in Leonberg oder Sindelfingen sind froh, dass dank eines Helikopters die Zeiten zwischen Unfall und Erstbehandlung sehr kurz sind. Auch Chefärzte aus den Stuttgarter Kliniken haben in den vergangenen Wochen mehrfach auf die Bedeutung des Rettungshubschraubers in unserer belasteten Region hingewiesen, von Rettungsexperten aus dem DRK, dem THW oder der Feuerwehr ganz zu schweigen.