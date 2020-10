Martinuskirche Renningen Zwangspause nach gut 40 Jahren: Die Krippe fällt aus

Denn die Renninger Krippe ist nicht nur eine Veranstaltungsreihe, bei der die Besucher einmal in sich kehren können oder in die richtige Weihnachtsstimmung versetzt werden. Sie ist auch eine wichtige Einnahmequelle, um wohltätige Projekte in der ganzen Welt zu unterstützen. Denn der Eintritt für die Krippe war bis auf wenige Veranstaltungen wie Konzerte immer kostenlos, die Besucher wurden jedoch um Spenden gebeten. Beträge im hohen fünfstelligen Bereich waren pro Krippensaison keine Seltenheit.

Viele Besucher aus Risikogruppen

Die Entscheidung fiel niemandem leicht, betont der Sitzungsrat, am wenigsten Pfarrer Franz Pitzal, der die Veranstaltung einst ins Leben gerufen hat. „Man muss es aber auch so sehen: Auch bei Einhaltung aller Hygienevorschriften wäre die Krippenausstellung ein Ort der Zusammenkunft tausender Menschen aus der ganzen Region und darüber hinaus gewesen“, erklärt der Erste Beigeordnete der Stadt Renningen und Stiftungsratsmitglied Peter Müller. „Hinzu kommt, dass die meisten Besucher ältere Menschen gewesen wären, die der Risikogruppe zuzuordnen sind.“ In Anbetracht der Umstände „gehen wir deshalb davon aus, bei der Mehrheit der treuen Krippenbesucher eher auf Verständnis als auf Kritik für unsere Entscheidung zu treffen“.

Dabei war eigentlich schon alles bestens vorbereitet, erzählt der Pfarrer Franz Pitzal. Noch bis vor wenigen Tagen ging das Organisationsteam davon aus, dass die Krippe stattfinden kann. „Wir hatten für alles ein Konzept überlegt, mit den Masken, den richtigen Abständen und der richtigen Belüftung.“ Am schwierigsten wäre der Teil mit der Anmeldung geworden, „aber auch das hätten wir hinbekommen“. Das Ziel war es, dass die Krippe nur in einem Stundenrhythmus besucht werden kann, also von 10 bis 10.45 Uhr, von 11 bis 11.45 Uhr und so weiter. Nun habe sich die Lage in den vergangenen Tagen aber extrem verschlechtert. „In den Menschen sitzt eine sehr tiefe Angst“, sagt Pitzal. Daher war die Entscheidung zu einer Absage unumgänglich.

Umso trauriger findet das Franz Pitzal, da die Krippe in diesem Jahr der Unsicherheiten umso mehr ein Ort der Hoffnung für die Besucher hätte werden sollen. „Mit dieser Krippe wollten wir den Menschen einen Impuls mitgeben.“ Aus diesem Grund wird die Kirche trotzdem wie sonst auch aufwendig und mit den Krippenfiguren geschmückt werden und die Gottesdienste online übertragen. „Es ist wichtig, dass wir den Leuten damit Mut machen“, sagt Franz Pitzal.