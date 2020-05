Buch von Franz Pitzal Die Nächstenliebe in Zeiten von Corona

Der 84-Jährige denkt nicht nur an seine Gemeinde, sondern hat den Blick hinaus in die Welt gerichtet – zu den zahlreichen Menschen, denen es während dieser Pandemie noch schlechter geht als zuvor. Daher soll der Erlös beispielsweise nach Burkina Faso, Kolumbien und Bolivien gehen, Orte, die der rüstige Pfarrer immer wieder bereist hat und deren Menschen ihm am Herzen liegen.