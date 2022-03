Mann aus dem Strohgäu verurteilt 26-Jähriger fordert Nacktfotos von Mädchen

Auf die Spur des Mannes kam die Polizei, weil zwei der minderjährigen Mädchen in einem Jugendheim in Hessen wohnten und Mitarbeiter Anzeige erstatteten. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zudem noch 400 Teile gefälschter Markenkleidung, über die in einem gesonderten Prozess verhandelt wird. „Der Angeklagte hat sich bei der Durchsuchung nicht kooperativ gezeigt, wir mussten am Ende die Tür eintreten“, erzählte ein Polizist vor Gericht.

Wegen ähnlicher Delikte in Bad Cannstatt verurteilt

Im Wesentlichen ging es in dem Prozess am Ludwigsburger Amtsgericht um die Frage, ob der 26-Jährige noch eine Bewährungsstrafe kriegen kann oder nicht – denn, der Mann aus dem Strohgäu ist einschlägig vorbestraft. Im Juli vergangenen Jahres wurde er vom Amtsgericht Stuttgart Bad Cannstatt wegen ähnlicher Sexualdelikte zu einer eineinhalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Staatsanwalt sah keine Möglichkeit zur Bewährung mehr und forderte eine dreijährige Haftstrafe. „Er hat seinen pädophilen Neigungen weiter nachgegeben, obwohl er deswegen vor Gericht stand“, erklärte er. Zudem habe ihm seine Bewährungshelferin einen „manipulativen Charakter“ und „Bagatellisierungstendenzen bezüglich seiner bisherigen Straftaten“ bescheinigt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Opfer können Kinder und Trainer sein

Das Ludwigsburger Schöffengericht verhängte jedoch nur die maximal zulässige Bewährungsstrafe von zwei Jahren gegen den . „Wir wollen damit nichts entschuldigen“, stellte die Vorsitzende Franziska Scheffel klar. Sie honorierte jedoch, dass sich der 26-Jährige inzwischen um eine Therapie bemüht hatte und einen zweiten Job angenommen hat, um seine Unterhaltsschulden zu begleichen.

Manipulation Minderjähriger im Internet

Cyber-Grooming

Unter dem Begriff Cyber-Grooming (sinngemäß: Anbahnung im virtuellen Raum) versteht man die gezielte Manipulation Minderjähriger über das Internet. Die Kinder und Jugendlichen werden in eine Falle gelockt, um sexuell motivierte Straftaten zu begehen. Tipps und Hilfen finden Eltern und Pädagogen auf Plattformen wie www.klicksafe.de oder www.schau-hin.info.

Beratung

Empfohlen wird dort etwa, mit den Kindern über ihre Online-Erlebnisse im Gespräch zu bleiben. Sollten sich Kinder scheuen, mit Vertrauenspersonen über ihre Sexualität zu sprechen, sollten ihnen anonyme Beratungsangebote wie die „Nummer gegen Kummer“ oder das „Hilfetelefon sexueller Missbrauch“ nahe gelegt werden.

Warnsignale

Darüber hinaus sollten Kinder für Warnzeichen sensibilisiert werden, zum Beispiel wenn Gespräche mit Fremden auf das Thema Sexualität gelenkt werden, Geschenke angeboten werden, Bilder und Videos verschickt werden sollen oder gar ein reales Treffen vorgeschlagen wird.

Sicherheit

Kinder sollten über Melde- und Blockiersysteme informiert werden, die es für alle Plattformen im Internet gibt. Hilfreich ist es auch, wenn Eltern ihren Kindern beim Einrichten von Online-Profilen helfen, insbesondere in den Bereichen Privatsphäre und Sicherheitseinstellungen.