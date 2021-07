Lyra Leonberg Die Musiker blasen Corona den Marsch

In der Zeit hat Wolfram Kienle den ehemaligen Standort der Stadtkapelle in der Steinturnhalle abgewickelt und aufgelöst. Hier hatte der Verein nicht nur geprobt, sondern auch Notwendiges gelagert. Der Probensaal im Vereinsheim hat den Charme und auch die Akustik einer Turnhalle. Ein Akustik-Gutachten im Winter hat ergeben, dass Handlungsbedarf besteht, denn es entsteht ein ungünstiges Echo.

Weil noch ein Rest vom städtischen Zuschuss zur Fusion in der Vereinskasse ist, wird das Geld genutzt, eine Diffusor-Wand einzubauen. Diese ähnelt einem Regal mit unterschiedlich tiefen Fächern. Die Wand entsteht in Zusammenarbeit mit dem Eltinger Möbelhaus Weimer.

Auch das finanzielle Überleben des Vereins beschäftigt die Vorsitzende. „Das Straßenfest findet nicht statt, und es steht inzwischen fest, dass auch die Autoschau erneut abgesagt ist, also bleibt Altpapiersammeln unsere einzige Einnahmequelle“, sagt Margarete Berndt. Vor diesem Hintergrund hat sich der stellvertretende Vorsitzende, Joachim Bürklen, auf die Suche nach Fördergeldern gemacht – mit Erfolg. Zuschüsse für die Vereinsaktivitäten gibt es nun vom Bundesverband Soziokultur der Bundesregierung.

„Doch für diese großzügige Unterstützung müssen wir auch etwas tun – und zwar Musik machen und das noch in diesem Jahr“, bringt es die Vorsitzende auf den Punkt. Nicht nur die beiden Konzerte auf der Seebühne finden innerhalb des Förderprogrammes „Neustart Kultur“ der Bundesregierung statt, sondern alles, was 2021 auf dem Programm steht.

Um das bewerkstelligen zu können, gab es Online-Proben, an denen sich bis zu 50 der rund 70 aktiven Vereinsmusiker beteiligt haben. Jetzt sind auch die Präsenzproben gestartet, aber mit erheblichen Auflagen. „Wir hoffen da noch auf Verbesserungen“, sagt die Vorsitzende optimistisch.

Große Pläne für 2021

Denn Lyra Leonberg hat noch viel vor in diesem Jahr – ein Auftritt auf dem „Strohländle“ , ein Konzert am 17. Oktober auf dem Marktplatz, ein großes Konzert unter dem Motto „Neustart Kultur“ im November und eine Weihnachtsfeier zum ersten Mal mit der eigenen Blockflötengruppe für Kinder am 11. Dezember. Richtig viel los wird 2022 sein, da steht das Jubiläum „125 Jahre Musikverein“ an. Dann ist fast in jedem Monat eine Veranstaltung geplant.