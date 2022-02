Long Covid Wenn das Duschen zum Kraftakt wird

Er braucht dringend professionelle Hilfe

Deshalb ist für den 63-Jährigen klar, dass er unbedingt professionelle Hilfe benötigt. Bei Logopädiesitzungen ist es bereits gelungen, seine Stimme, die ebenfalls von der Infektion in Mitleidenschaft gezogen wurde, wieder zu stärken. Hoffnung setzt Bernd Kuselmann außerdem in einen Rehaaufenthalt, der ihm genehmigt wurde. Auch der schriftliche Austausch mit anderen Menschen aus dem Kreis Böblingen, die wie er nach einer Corona-Infektion an „Long Covid“ leiden, tut ihm gut. Bei wem oder wo er sich angesteckt hat, das weiß Bernd Kauselmann selbst nicht. „Ich schlafe jetzt schlecht. Also habe ich mir nächtelang den Kopf darüber zerbrochen, wo es mich erwischt hat“, sagt er.

Wird er seine Beschwerden jemals wieder los? Auch darüber macht er sich Gedanken. Die Ärzte, mit denen er bisher zu tun hatte, können ihm diese Fragen nicht beantworten. Sie sind sich aber darin einig: Wenn der 63-Jährige nicht geimpft gewesen wäre, wäre er ein heißer Kandidat für die Intensivstation geworden. Deshalb ist es ihm ein besonderes Anliegen, für die Impfung zu werben und andere zur Vorsicht zu mahnen.

Beschwerden sind auch noch nach Monaten da

Doch was genau ist „Long Covid“? Noch Wochen und Monate nach einer Erkrankung an Covid-19 können bei den Betroffenen gesundheitliche Langzeitfolgen beobachtet werden – unabhängig davon, ob der Verlauf schwer oder milde war. Die Beschwerden können je nach Krankheitsverlauf, Alter des Patienten und Vorerkrankungen stark variieren. Noch ist wenig über die genaueren Umstände und Auswirkungen bekannt. Auffällig oft wird andauernde Erschöpfung („Fatigue“) als Symptom genannt. Von Long Covid sprechen Ärzte, wenn Patienten bis zu zwölf Wochen nach einer Corona-Infektion noch unter Beschwerden leiden. Als Post Covid-Syndrom werden Beschwerden bezeichnet, die auch darüber hinaus vorhanden sind und nicht anders erklärt werden können, heißt es seitens des Robert-Koch-Instituts. Somit umfasst der Begriff „Long Covid“ sowohl die ersten vier bis zwölf Wochen nach dem Beginn der Symptome als auch das „Post Covid-Syndrom“.