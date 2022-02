Besuchsverbote in Kliniken Viele Patienten erhalten keinen Besuch

Besuchsverbote anderswo schon länger

Außerdem macht die Klinik innerhalb des Gebäudes Ausnahmen. „Bisher hat uns eine Handvoll Beschwerden erreicht, die wir selbstverständlich nach medizinischen und sozialen Aspekten prüfen“, sagt Miriam Thiel. Stelle man „nach ausführlicher Prüfung“ fest, dass ein Besuch unabdingbar sei, würden unter Auflagen wie der 2G-plus-Regel Sonderbesuche zugelassen. Wer Sonderbesuche bekommt, wird danach sieben Tage lang auf Corona schnellgetestet. Insgesamt, sagt Miriam Thiel, zeigen die Patienten Verständnis für die Situation. In Kontakt mit ihren Liebsten bleiben viele nun über Videotelefonie – in der Klinik gibt es ein WLAN-Netz. Dagegen ist das Freizeitangebot zurzeit eingeschränkt.

In den Krankenhäusern in Leonberg und Ludwigsburg empfangen Patienten bereits seit 25. und 17. November nur in wenigen Ausnahmefällen Besuch – bei Geburten oder wenn Kinder krank sind. „Uns ist bewusst, dass dies für Patienten und Besucher eine außergewöhnliche Belastung darstellt, aber die Inzidenzen sind einfach viel zu hoch, um hier über Lockerungen nachzudenken“, sagt Ingo Matheus, der Sprecher des Klinikverbunds Südwest, zu dem auch Leonberg gehört. Bislang habe es am Höhepunkt jeder Coronawelle Besuchsverbote gegeben. Nun müsse man die Kliniken „erst recht schützen, zumal wir aufgrund der sehr ansteckenden Omikronvariante vermehrt Mitarbeiterausfälle zu verzeichnen haben“.

Patiententelefone vorerst umsonst

Bis die pandemische Lage wieder mehr Besuch in den insgesamt sechs Klinken des Verbunds zulässt, helfen Soldaten der Bundeswehr aus: Sie bringen Dinge des täglichen Bedarfs oder Geschenke von Angehörigen zu den Stationen. Und die sonst kostenpflichtigen Patiententelefone auf den Zimmern sind vorerst umsonst.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Kein Normalzustand im Klinikverbund

Ludwigsburg hat seit dem Beginn der Pandemie den vierten Besucherstopp. Der Sprecher Alexander Tsongas sagt: „Zum Schutz der Patienten und auch der Mitarbeiter ist jede zusätzliche Gefahr einer Ansteckung, vor allem vor dem Hintergrund der Belastungsgrenze systemrelevanter Einrichtungen wie einem Krankenhaus, zu vermeiden.“ Wie man unschwer an der Omikronvariante sehen könne, bestehe durchaus die Gefahr, dass trotz Einhaltung der Regelungen eine Infektion möglich sei.

Auf der Schillerhöhe sind Besucher willkommen

Nur ein Steinwurf entfernt von den Kliniken Schmieder sieht die Welt anders aus: Die Klinik Schillerhöhe erlaubt Besucher, wenn sie 2G-plus erfüllen – wobei auch Geboosterte einen Test brauchen. In Ausnahmefällen dürfen getestete Ungeimpfte rein. So habe man entschieden, als die Inzidenz stieg und es Coronaausbrüche durch Besucher gab, sagt der medizinische Geschäftsführer Dominik Alscher. Auch wird das ganze Personal regelmäßig getestet. „Das gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit.“ Zugleich könne man Patienten soziale Kontakte ermöglichen.

Dominik Alscher sagt, man orientiere sich am internen Ausbruchsgeschehen. „Wenn wir vermehrt Risiken sehen, verschärfen wir die Regeln“, betont er. Und berichtet von einer derzeit anderen Situation als bisher: Trotz hoher Inzidenzen kämen weniger Coronapatienten im Krankenhaus an. Das größere Problem sei, das Personal vor Corona zu schützen und damit das Krankenhaus vor Personalausfällen.