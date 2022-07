Lesungen in Leonberg Allerlei Geschichten zur guten Nacht

Es sind besondere Abende, wenn die Sonne über dem Pomeranzengarten tief steht, die Sommertage enden und sich in der blühenden Kulisse am Rand der Leonberger Altstadt Literaturbegeisterte versammeln. So auch in den kommenden Tagen. Dann stehen zum 24. Mal die traditionsreichen Gute-Nacht-Geschichten an. Organisiert wird die Veranstaltung vom Amt für Kultur und Sport und dem Freundeskreis.