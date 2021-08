Lesung in Leonberg Über die Sitten alter Zeiten

Wie Katharina Kepler als Hexe verfolgt wurde

Eine Woche lang haben literaturbegeisterte Menschen aus ihren Lieblingsbüchern im Pomeranzengarten vorgelesen. Beim Abschlussabend geht es auch um Katharina Kepler, Mutter des kaiserlichen Astronomen Johannes Kepler. Gudrun Sach stellt das Buch „Der Astronom und die Hexe“ von Ulinka Rublack vor.

Die Grünen-Stadträtin schlüpft dabei selbst in die Rolle der Katharina Kepler in einem zeitgenössischen Kostüm und macht gleich zu Beginn klar: „Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, so wüsste ich nicht, was ich zu gestehen hätte.“ Die Verfolgung der Katharina Kepler als vermeintliche Hexe beruhte auf Verleumdungen einer Nachbarin. Letztlich konnte ihr in dem sechs Jahre währenden Prozess dank einiger Anstrengungen ihres Sohnes und einem Gottesurteil 1621 keine Schuld nachgewiesen werden, sie wurde freigelassen.

Zum Abschluss gibt es Liebesbriefe

Zum Ausklang des Lesungsreigens wird es poetisch: Nicole Bender und Matthias Ansel stellen die Liebesbriefe bekannter Frauen und Männer vor, darunter von Ninon de Lenclos an den Marquis de Sevigné, die ein Sittenbild ihrer Zeit liefern, Briefe von Mozart an seine spätere Frau Constanze Weber und natürlich die Liebesbriefe von Johann Wolfgang von Goethe an seine diversen Favoritinnen, darunter Charlotte von Stein und seine spätere Frau Christiane Vulpius.

