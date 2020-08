Leonpalooza Eltingen First und die Glitzerwelt der Burlesque

Fantasie und Reiz in jeder Größe

Ein heißes Programm in einer lauen Sommernacht bot die Stuttgarter Burlesque Revue Samstagnacht. Wie schon bei Lars Reichow ist die Veranstaltung ausverkauft. Und bei der Striptease-Show gehen nicht nur die Männer ab. Auch den Frauen gefällt, was sie sehen. Tatsächlich erleben die Grundwerte der Burlesque in der heutigen Zeit eine Art Revival. Durchaus auch deutlich kurvige Plus-Size-Frauen der Stuttgarter Revue zeigen Mut und Selbstbewusstsein und lassen die Hüllen fallen, nicht so ganz, aber doch genug, um die Fantasie anzuregen.

Burlesque ist mehr als nur Striptease. Das eigentliche Ausziehen der zahlreichen Dessous ist zweitrangig. Vielmehr steht der „Tease“ im Vordergrund, die Verlockung, das Spiel mit dem Betrachter, das Erzählen einer kleinen Geschichte. Und die Showtruppe will den Zuschauern Leichtigkeit und Unbeschwertheit bieten für einen Abend in Zeiten von Corona.

Wiederholung im Jahr 2021?

Fanny di Favola, Gewinnerin des Amsterdam Burlesque Award, zeigt die hohe Kunst. Sie betreibt in Stuttgart die „Schule für Burlesque“ und präsentiert ihre Show in einem Kostüm im Stil der 20er Jahre des Moulin Rouge, der Glanzzeit Tanzes. Für sie ist Burlesque „ein Weg, um selbstbewusster im Leben zu stehen, seine Sinnlichkeit zu kennen und den eigenen Körper in all seiner Unperfektheit zu lieben“.

Es ist das Schlusswochenende von „Leonpalooza“. Nach drei Wochen vollem Programm mit Rock, Folk, Comedy, Kabarett und Burlesque überkommt Organisator Nils Straßburg nach dem Auftritt von Lars Reichow etwas Wehmut, dass das Festival nun zu Ende geht. „Wenn ihr Lust habt, werde ich mich um ein ‚Leonpalooza 2021’ kümmern“, kündigt er an. Der Applaus zeigt, klar, dass das Publikum eine Wiederholung will.