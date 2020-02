Leonberger Liberale FDP fordert mehr Tempo bei der Stadtentwicklung

Auch Klaus Brenner ist mit dem Tempo der Stadtentwicklung nicht zufrieden. „Ich hoffe, dass das Kreissparkassen-Projekt jetzt erfolgreich zum Abschluss gebracht wird“, sagt der Baubürgermeister dem liberalen Auditorium. Beim Postareal dürfte es keine weiteren Verzögerungen geben: „Wir haben sieben Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, an dem wir jetzt sind.“ Weitaus mehr Dynamik erkennt der Bürgermeister in der Bosch-Erweiterung, die „ein Glücksfall für die Stadt ist“. Gemeinsam mit dem ­geplanten Quartier an der Berliner Straße könne sich die Innenstadt in einer Art Dreieck „sehr gut weiterentwickeln.“