Leonberg Sparkassen-Projekt hat doch noch eine Chance

Sonntag, 26. Januar: Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD), so wird er es später darstellen, erhält von einem Ratsmitglied den Hinweis, dass der Stadtrat Johannes Frey womöglich befangen ist. Der Freie Wähler wohnt in der Hinteren Burghalde, die im Geltungsbereich jenes Bebauungsplanes liege, der für den Sparkassen-Bau geändert werden müsse.

Montag, 27. Januar: Der OB lässt den Hinweis im Rathaus überprüfen und wendet sich auch an das Regierungspräsidium als Kommunalaufsichtsbehörde. Ergebnis: Das Grundstück des Stadtrats liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Untere Burghalde“. Johannes Frey sei damit befangen, der unter seiner Mitwirkung getroffene Beschluss im Planungsausschuss also rechtswidrig. Cohn widerspricht qua Amt dem Beschluss. Seine Rechtsauffassung muss der Gemeinderat bestätigen. Dies soll direkt am Folgetag geschehen.