Leonberger Krankenhaus Man muss sich in den Spiegel schauen

Ähnliche Erfahrungen macht auch Michael Sarkar. „Auch die Medizinerinnen und Mediziner müssen die Schutzkleidung tragen“, weiß der Ärztliche Direktor des Krankenhauses in Leonberg. „Zudem hat die Zahl der belastenden Gespräche, die wir mit Patienten, Angehörigen und unserem Team führen, stark zugenommen.“ Rund 600 Covid-Patienten wurden in Leonberg seit Beginn der Pandemie behandelt. Dafür wurde ein Bereich der Klinik freigeräumt und isoliert. „Das schafft natürlich auch Probleme in den anderen Abteilungen. „Wir haben weniger Kapazitäten für andere Operationen“, berichtet Michael Sarkar, der in Leonberg die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie leitet.