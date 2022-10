Leonberger Blickwinkel Zusammen die Situation der Flüchtlinge verbessern

Mehr als Gullydeckel und Baugebiete

Selten war der Gemeinderat in einer Verantwortung, die sich nicht in Kitaplätzen, klappernden Gullydeckeln, Baugebieten und Hundekotbeuteln bemessen lässt. Ihm obliegt es jetzt, der Situation das Beste abzutrotzen, nicht pessimistisch in dieser zu verharren. Und wenn es nur dadurch ist, dass er öffentlich das Geleistete würdigt.

Die Politik zum Handeln aufzufordern, ist das eine, was Kommunalpolitiker machen können. Doch Handlungsspielräume – und sind sie noch so klein – zu nutzen, das andere. Die Arbeitskreise Asyl machen es vor, sind Anlaufstelle für die Geflüchteten in allen Belangen. Sie zeigen, wie es gelingen kann, Situationen zu befrieden, wenn Räume klein und Ressourcen knapp sind. Man stelle sich vor, auch die Ehrenamtlichen vom AK Asyl würden plötzlich pessimistisch sein und aufhören, zu handeln. Nicht auszudenken.