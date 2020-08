Leonberger Blickwinkel Vom Fischen im Trüben

In die Röhre schauen würden in diesem Fall unter anderem die Vereine und andere Initiativen, deren Engagement jetzt noch durch die öffentliche Hand gefördert werden kann. Ohne kommunale Zuschüsse, so viel steht fest, wäre so manches wünschenswertes Vorhaben ohne Chance. Eben weil es nur wünschenswert, nicht aber zwingend notwendig ist.