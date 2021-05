Führung ist gefragt

Doch all das ist Vergangenheit. Zum Glück! Leonberg hat eine Erste Bürgermeisterin. Josefa Schmid tritt am 1. Juni ihr Amt an und übernimmt im Rathaus die wichtigen Dezernate Finanzen, Soziales und Ordnung – allesamt Bereiche, in denen kreative, umsichtige, aber entschlossene Führung dringend gefragt ist.