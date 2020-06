Leobad Wiedereröffnung mit 450 Badegästen

Wie komme ich an ein Ticket?

Die Kasse am Leobad bleibt vorerst geschlossen. Tickets gibt es derzeit auf zwei Wegen: Auf der Homepage der Stadt Leonberg www.leonberg.de/Leobad wird man weitergeleitet zum Reservix-Web­shop. Außerdem gibt es Karten bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, also beispielsweise im i-Punkt im Rathaus oder in der Stadthalle. Gekauft werden kann maximal eine Woche im Voraus. Der Vorverkauf startet am Montag, 29. Juni, 12 Uhr. Sind pro Zeitabschnitt 450 Tickets verkauft, gibt es keine mehr. „Gekaufte Tickets werden zudem nicht zurückerstattet, denn mit dem Kauf wird eine feste Belegung gebucht“, heißt es von der Stadt Leonberg. Die Verwaltung weist zudem daraufhin, dass beim Kauf Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) erhoben werden. „Um im Falle einer Infektion rasch Infektionsketten nachvollziehen zu können“, lautet die Erklärung.