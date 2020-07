Leonberg Von der quälenden Suche nach Elektrotankstellen

Damit hat sich der Planungsausschuss über die Wünsche aus den Stadtteilgremien hinweggesetzt. In Gebersheim hatten die Lokalpolitiker für den abseits gelegenen Parkplatz am Sportheim plädiert, um keine Parkplätze in der Ortsmitte zu verlieren. Ähnlich in Warmbronn: Der Ortschaftsrat will, dass die Ladestation an die entlegene Staigwaldhalle kommt. In Höfingen ist die Ditzinger Straße Favorit.

Dass eine möglichst große Nutzung der Ladestationen wichtiger ist als lokale Befindlichkeiten, war im Planungsausschuss Konsens. Umso erstaunter waren die meisten Stadträte, als die CDU-Fraktionschefin Elke Staubach mutmaßte, ob hier die Ortschaftsräte übergangen würden – und damit eine neue Debatte mit den bekannten Argumenten auslöste.

„Prekäre Parksituation“ in Warmbronn

Dass eine öffentliche Säule für das nächtliche Stromtanken geeignet sei, stellte Dirk Jeutter in Frage. „Die sind für schnelles Laden da“, erklärte der Chef eines Höfinger Elektrobetriebs. „Für das langsame Aufladen braucht es viel weniger Leistung.“ Das wisse jeder E-Auto-Käufer.

Christiane Hug-von Lieven (SPD) verwies auf die „prekäre Parksituation“ in Warmbronn und wollte wissen, ob die Stadt überhaupt die Standorte bestimmen könne. „Sie kann empfehlen“, klärte die städtische Mobilitätsbeauftragte Bärbel Sauer auf. Entscheiden würde der Betreiber EnbW. Die Grüne Katharina Staiger, selbst Höfingerin, sah keinen Anlass, den Beschluss des Planungsausschuss zu ändern. Und für Christa Weiß (SPD) war die neuerliche der Diskussion „absurd“. Nun sollen die Ortschaftsräte erneut debattieren – mit der Auflage, dass die Standorte eine „hohe Frequenz“ haben müssen.