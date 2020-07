Leonberg Die Stadt bekommt neue Elektro-Tankstellen

Standorte in Gebersheim, Höfingen und Warmbronn?

Ob Bernd Murschel (Grüne), Axel Röckle (Freie Wähler), Wolfgang Röckle (CDU), Christa Weiß (SPD) oder Dieter Maurmaier (FDP): Übereinstimmend finden sie, dass eine Ladestation etwa am Sportheim Gebersheim, an der Warmbronner Staigwaldhalle oder am Rand von Höfingen nicht geeignet sind. Die Säulen müssen dahin, wo die Menschen leben, sagen sie unisono. Christa Weiß fordert daher, die Hochhäuser in der Neuköllner Straße in die Liste mitaufzunehmen.