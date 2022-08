Leonberg Viele lauschten den Gute-Nacht-Geschichten

Menschen sitzen zurückgelehnt in Klappstühlen, blättern durch Bücher oder schauen sich die neuen Souvenirartikel der Stadtverwaltung an einem Verkaufsstand genauer an. Es herrscht eine ganz besondere Stimmung, wenn an sechs Abenden jeweils drei Ehrenamtliche Gute-Nacht-Geschichten im Pomeranzengarten vorlesen. Die Traditionsveranstaltung wurde auch in diesem Jahr wieder gut angenommen.